60-latek z Wałbrzycha molestował własne wnuczki, jedną zgwałcił. Koszmar dziewczynek trwał lata

Każdy, kto by dziadunia powiesił itd, niech się lepiej zastanowi po co i w jakim celu każdy przypadek pedofilii się reklamuje. A tych przypadków na całą Polskę wcale dużo nie ma trochę ponad 1000 rocznie, można sobie poszukać statystyki policyjne i pewnie większość to posiadanie pornografii.

W jakim celu piszą, w celu rozprzestrzenienia się zła. Rozumieli to przed wojną i cenzura zabraniała o tym pisać. Bo to zachodzi ten sam mechanizm co pisanie samobójstwach, czym więcej się o nich pisze tym więcej ludzi jest sklonnych odebrać sobie życie. Gdy prasa raczkowała, nastąpiła z tego powodu bardzo duża fala samobójstw i dopiero gdy nie pozwolono o tym wspominać w prasie ta fala samobójstw opadła. Więcej w google trzeba poszukać, bo szczegołów nie pamiętam. Ciekaw jestem, czy legalizacja homoseksualizmu nie poprzedzała również taka kampania nienawiści i naglośnienie każdego przypadku homoseksualizmu. Niemcy przecież mordowali za takie akty, a ta chęć mordu, jak i tu na forum skądś się wzięła. A potem jakieś okno Overtona, to nie jest złe, nikomu nie szkodzi, dziecko nie ma traumy itd itd. Bo pisanie o tym w jakiś sposób pobudza osoby mające ku temu skłonności, lub nawet nie mające skłonności, ale których pobudzają jakieś nowe doznania i skłonią do realizacji czegoś zabronionego, co sprawi im przyjemność. A gdyby o tym nie słyszeli nawet by im do głowy nie przyszło, zwłaszcza, że nie ma nawet paru dni, aby o tym nie pisano. I jak już się zrobi dostatecznie dużo takich osób to przecież co 100 setnego obywatela nie wsadzimy do więzienia. Ujawnią się mędrcy, psychologowie itd. itd. skąd my to znamy.