Zbigniew Boniek o winie od Jacka Kurskiego: "Sikacz za 10 zł". Prezes TVP ripostuje

Zbigniew Boniek, który aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, w prześmiewczy sposób zrecenzował wino, które dostał na Boże Narodzenie od prezesa TVP. Najwyraźniej trunek nie przypadł Bońkowi do gustu. "Sprawdziłem na VIVINO co to jest. Sikacz za 10 zł" - napisał szef PZPN. Później było jeszcze ostrzej: "mój sommelier mówi, że tego nie można wlać nawet do bigosu” - dodał.

Niektórzy użytkownicy Twittera skrytykowali żartobliwy wpis Bońka, zarzucając mu brak klasy. Post w zabawny sposób skomentował senator Marek Borowski.

"Zbadałem bliżej aplikację VIVINO. Ona podaje ceny hurtowe - detaliczne są o ok.50% wyższe. Bardzo więc Pan skrzywdził Pana Jacka - to nie jest sikacz za 10 zł,to jest sikacz za 15zł!" - napisał senator.

W końcu na zaczepkę Bońka odpowiedział Jacek Kurski. "TVP nie ma sommeliera, oszczędza publiczne środki, upominki daje symboliczne. Na dobre wino zapraszam Prezesa za swoje po sukcesie w Rosji :)" - napisał prezes TVP.

Boniek przystał na propozycję spotkania. "Umówieni" - napisał.