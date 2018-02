Pożar w Śliwnicy miał przykryć zabicie 2-latka przez matkę? Dziecko było dźgane nożem

To jedyny quiz, który musisz robić do skutku. Prosimy! 11/11 może pomóc uratować komuś życie. Quiz powstał we współpracy z PCK

1/11 W trakcie obiadu twój gość wstaje nagle od stołu. Zakrztusił się - robi się czerwony, próbuje kaszleć, nie może zaczerpnąć powietrza ani wydać żadnego dźwięku. Co robisz? Z innymi znajomymi staramy się podnieść go za nogi do góry, proszę kogoś o szybkie wezwanie pomocy. Wykonuję 5 uderzeń między łopatki, jeżeli to nie pomoże wykonuję 5 uciśnięć na nadbrzusze. Robię to na przemian aż do usunięcia ciała obcego, wzywam pogotowie. Próbuję wywołać u gościa wymioty. Jeśli się nie uda, wzywam pomoc.