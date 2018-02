Z półek sklepowych zniknie popularna wódka. Klienci skarżą się na "podejrzany zapach"

Chodzi o wódkę Luksusowa o pojemności 0,7 litra i numerze 17112061. Producent podkreśla, że spożywanie tego alkoholu nie zagraża zdrowiu, ale w związku ze zgłoszeniami od klientów prewencyjnie zdecydował o wycofaniu partii. Prosi o nie picie wódki z tej partii. Uruchomił też specjalną infolinię dla konsumentów.

Skąd taka decyzja? Klienci skarżyli się na podejrzany zapach wydobywający się z butelki wódki Luksusowa - informuje radio ZET.

Wódka Luksusowa - producent prosi o kontakt

Na stronie Luksusowej znajdziemy oświadczenie, w którym podano numer telefonu i mail kontaktowy dla klientów:

"W nawiązaniu do zgłoszeń reklamacyjnych przesłanych do Działu Obsługi Klienta, firma Wyborowa S.A. podjęła decyzję o wycofaniu ze sprzedaży jednej partii wódki Luksusowa o pojemności 0,7 l i numerze 17112061. Działania te mają charakter ściśle prewencyjny i zostały podjęte pomimo iż reklamacje dotyczyły jedynie kilku opakowań dystrybuowanych wyłącznie na polskim rynku. Producent zwraca się z do wszystkich osób, które zakupiły lub są w posiadaniu produktów ze zidentyfikowanej partii, o ich niespożywanie.

Jednocześnie firma pragnie podkreślić, że produkt z wyżej wymienionej partii nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Osoby, które są w posiadaniu produktów ze zidentyfikowanej partii (numer partii można znaleźć w górnej części butelki) proszone są o kontakt ze specjalnie uruchomioną infolinią pod numer telefon (022) 53 53 235 w celu uzyskania dalszych instrukcji. Pytania można również kierować na adres email: kontakt@wodkaluksusowa.pl".