Nadciąga duża zmiana pogody. "Zostaniemy odcięci od ciepłego powietrza"

W województwie warmińsko-mazurskim i na Podlasiu temperatura spadnie w niedzielę poniżej 0 st. C. Jezdnie są mokre, więc może wystąpić gołoledź. Temperatura minimalna według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będzie się wahać od -5 st. C do -2 st. C.

W dzień w pozostałej części kraju bez niebezpiecznych zjawisk. Miejscami może popadać śnieg lub deszcz ze śniegiem. Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju i nad morzem. Tam temperatura "na plusie", około 3 st. C - prognozuje IMGW.

A jaka jest jakość powietrza? Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska smog, który ostatnio nękał mieszkańców stolicy, nieco odpuścił w Warszawie. Najgorzej oddycha się w niedzielę rano w Krakowie, Bielsku-Białej czy Nowym Targu.

Według aktualnych prognoz IMGW w nocy z niedzieli na poniedziałek mróz nawiedzi południowy wschód kraju, gdzie temperatura spadnie do -8 stopni Celsjusza, a w Karpatach lokalnie nawet do -15 stopni Celsjusza.

Pogoda iście zimowa

Ale to nie koniec. Tęskniliście za prawdziwą zimą? Wcześniej jej powrót nie był taki pewny. Teraz wygląda na to, że właśnie nadchodzi. Synoptycy przewidują: idzie siarczysty mróz. Na to wskazują najnowsze dane.

"Nasza część Europy zostanie odcięta od ciepłego powietrza znad oceanu. Efektem tego może być bardzo mroźna pogoda w Polsce" - ostrzega Tomasz Wasilewski z TVN Meteo.

Nawet do - 20 st. C

Wszyscy, którzy liczyli na rychłe nadejście wiosny będą zawiedzeni. Jeśli przewidywania meteorologów się potwierdzą, pod koniec miesiąca na termometrach możemy zobaczyć nawet -20 stopni Celsjusza.

Cieszycie się?