Kasjerka z Biedronki ryzykowała życie podczas napadu i została... zwolniona. Jest odpowiedź firmy

e50504 wczoraj Oceniono 20 razy 10

No to prawie tak jak pan Jacek Kalabiński, co żeście go chorego na raka wyrzucili na ulicę i tak zostawili bez środków do życia.



Cytując jednego z waszych politruków: "Tak właśnie wygląda praca w Polsce. Wstyd, smutek, hańba"