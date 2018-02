Ojciec Rydzyk pochwalił się samochodami "od bezdomnego". Sprawą zajęła się prokuratura

krzywelustro 2 godziny temu Oceniono 38 razy 36

O. Rydzyk pochwalił się autami "od bezdomnego". Teraz będzie miał kłopoty - czytamy.

To prawda, Rydzyk będzie miał bardzo poważne klopoty: brzuch będzie go okrutnie bolał ze śmiechu. A za tych dupków z CBA, co na niego donieśli, to się pomodli razem z moherowymi sponsorkami, żeby szybko znaleźli sobie jakąś nową robotę.