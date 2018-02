Wandalizm czy "pomysł" na biznes? Przebijali opony, chodzili z ulotkami firmy wulkanizacyjnej

Nocą 16 lutego policjanci z Komendy Miejskiej w Gdańsku otrzymali zgłoszenie od jednego z mieszkańców, że przy ul. Sychty grupa osób przebiła opony w ośmiu samochodach. Co więcej, miały one także wybić szybę w drzwiach do klatki schodowej w bloku przy tej samej ulicy.

Kilka minut po zgłoszeniu policjanci przy ul. Grunwaldzkiej ujęli 19-latkę i trzech mężczyzn w wieku 22-35 lat, odpowiedzialnych za uszkodzenie aut. Podczas dochodzenia okazało się, że jeden z wandali oprócz noża, którym przebijano opony, miał przy sobie plik wizytówek reklamujących serwis wulkanizacyjny.

Cała czwórka trafiła do policyjnej celi, gdzie zostanie przesłuchana i najprawdopodobniej usłyszy zarzuty uszkodzenia mienia, za co grozi maksymalnie do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja ustala obecnie właścicieli uszkodzonych samochodów i szacuje straty wyrządzone przez wandali. Funkcjonariusze zamierzają też określić, co było rzeczywistą przyczyną niszczenia aut.