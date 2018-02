Fatalne powietrze na Mazowszu. Służby ostrzegają o smogu i apelują o pozostanie w domach

otopolskiepieklo wczoraj Oceniono 5 razy 3

no tak ale jak zwykle pokazujecie (TVN także) jakies bzdury na temat smogu - wasz odnośnik do rządowej strony wskazuje że jest WSPANIALE



tymczasem na stronie niezależnej od PIS czyli UE wygląda to całkiem inaczej



www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index/index



polecam zwłaszcza szczegóły - czyli dane ze 100 dni... bo to wiele mówi



no i okazuje się że w Trójmieście jednak można...