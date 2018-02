Pijany rowerzysta nie straci prawa jazdy. Rewolucyjna zmiana w przepisach po skardze RPO

kajman6 wczoraj Oceniono 11 razy 5

Stare prawo było nadzwyczaj idiotyczne!

Prawo jazdy upoważnia do prowadzenia pojazdów MECHANICZNYCH !!! które mają tyle wspólnego z rowerem co np. sanki czy furmanka.

Gdybym " pijany" jechał wspomnianymi sankami to też odebrano by mi prawo jazdy ?

Pijanych kierowców należy ŚCIGAĆ i odbierać im prawa jazdy ale na Boga nie za jazdę po pijanemu " sankami" .

PS

Niestety Polska nie jedyna miała takie prawo. Np. durni Szwedzi naciągają na siłę argumenty twierdząc, że jeżeli pijany jedziesz " sankami" to istnieje duże PRAWDOPODOBIEŃSTWO,

że pijany będziesz prowadził samochód. Kompletny brak logiki.