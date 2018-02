Niepełnosprawny lekarz zwolniony tuż przed emeryturą. A wszystko przez orzeczenie ZUS

92ilme 24 minuty temu Oceniono 3 razy 3

"Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie, który wydał orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy Gustawa Dmowskiego, postąpił zgodnie z przepisami. Wydanie takiego zaświadczenia jest bowiem formą przyznania renty, ale nie jest zakazem pracy."



Nie do konca ta. Formalnie z orzeczonym zakazem wykonywania pracy mozna pracowac, ale jak tylko ZUS sie o tym dowie to cofnie rente inwalidzka. Byc moze nawet kaze zwracac wyplacone swiadczenia.