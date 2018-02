Rośnie liczba Polaków posiadających broń. Policja ujawnia najnowsze dane

sailor2016 3 godziny temu Oceniono 10 razy 4

Tak dla informacji dla tych co ubolewają, że w Polsce każdy nie może posiadać broni. Otóż informuję te marudy, że każdy może posiadać broń. Wystarczy zapisać się do stowarzyszenia miłośników broni (można przez internet, a składka symboliczna) i furtka już otwarta. Wystarczy napisać stosowne podanie do właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji, następnie trzeba przejść badania psychiatryczne i psychologiczne i jeżeli będzie pozytywny wywiad środowiskowy i osoba oczywiście nie była karana za przestępstwo ścigane z urzędu to droga wolna i hulaj dusza. Dostajemy pozwolenie i promesę na zakup 10 jednostek broni i możemy zrobić sobie w domu arsenał. Tylko jakoś mało osób z tego korzysta. Pewnie odstraszają te badania psychiatryczne:)))