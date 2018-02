Oksana z Ukrainy miała wylew. Pracodawca, który porzucił ją w parku, teraz deklaruje pomoc

Marek Marek 4 godziny temu Oceniono 20 razy 18

Nie myśl, że to przypadek. To Polska. nazywali go wzorowym pracodawcą, a w rzeczywistości był złodziejem, który okradał państwo z podatków i jeszcze miał liche sumienie. Nie pomógł człowiekowi.

Teraz jego pomoc to strach przed karą. Ale nie jest to strach na tyle mocny aby miał płacić więcej niż wypada.

za ten wypadek kobiecie się nalezą miliony i nalezy pilnować aby ten oszustę w tym czasie nie pozbywał się majątku