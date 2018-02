Polska Fundacja Narodowa chwali się kampanią: 180 mln odbiorców. "Skąd macie te wyniki?"

Niemal 180 mln odbiorców - taki zasięg według Polskiej Fundacji Narodowej miała kampania "Today, we are still on the side of truth" i "Testimony of truth". Za jej pośrednictwem chciano walczyć z kłamstwem nt. polskich obozów śmierci. "Kampania była prowadzona w mediach zagranicznych oraz w internecie" - informuje fundacja

Wpis na Twitterze dotyczący zasięgu kampanii wywołał sporo krytycznych komentarzy. Użytkownicy Twittera zarzucają PFN m.in. to, że nie podają źródła tych danych.

"Kampania w Wielkiej Brytanii miała zasięg na poziomie 40% mieszkańców kraju. W Izraelu - ok. 93% mieszkańców kraju. Czy można prosić @fundacja_PFN o informację jakich działań dotyczą dane i z jakiego narzędzia są pozyskane? Bo to sukces na skalę chyba nieznaną" - napisała Beta Biel z TVN24.

PFN nie podaje we wpisie, na czym dokładnie kampania polegała. Część spośród komentujących post fundacji zakłada, że chodzi o dwa filmiki, które pojawiły się w ostatnich dniach w internecie.

Czytaj też: Polska Fundacja Narodowa weszła do gry. Na pomoc rządowi... przemontowała stary film

Jeden z nich to 30-sekundowy spot pod tytułem "Today, we are still on the side of truth", który w zeszłym tygodniu opublikowany został na Twitterze Kancelarii Premiera. Wideo składa się w całości ze scen wyciętych z animacji "Niezwyciężeni", która rok temu powstała na zlecenie IPN.

"Testimony of truth" z kolei to tytuł dwóch krótkich filmów. W wideo występują 91-letnia Lucyna Adamkiewicz oraz 95-letnia Alina Dąbrowska. Obie kobiety były więzione w obozach koncentracyjnych, m.in. w Auschwitz-Birkenau. Oba wideo mają ponad 2 mln wyświetleń na Youtube. Z kolei "Today, we are still on the side of truth" obejrzało już 12 mln osób.

Według PFN kampania dotarła m.in. do 75,2 mln odbiorców w USA, 19,7 mln w Niemczech czy 27,3 mln w Wielkiej Brytanii. W Izraelu zasięg wyniósł 7,9 mln osób, co oznacza, że film obejrzało ponad 90 proc. populacji tego kraju (Izrael ma 8,5 mln mieszkańców - dane na 2016 r.).

W kolejnym wpisie na Twitterze fundacja przedstawia nieco bardziej szczegółowe statystyki. W zestawieniu PFN dzieli zasięgi kampanii na poszczególne media. I tak filmy "Testimony of Truth" w Google, na Facebooku i Twitterze miały łącznie 64,5 mln , natomiast animacja ponad 115 mln. Z kolei jeśli chodzi o statystyki odsłon, filmy prawie 18 mln wyświetleń, z kolei animacja 44 mln. Ponadto PFN informuje, że filmy były promowane w światowych mediach: New York Times, Deutsche Welle, Der Spiegel, Haaretz, The Jerusalem Post.

Zwróciliśmy się do PFN z pytaniami, na czym dokładnie polega kampania, którą fundacja się chwali oraz kto odpowiada za publikowane przez nich pomiary zasięgu. Czekamy na odpowiedź.