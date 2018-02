Tir uderzył w dwa auta stojące na pasie S8. Ich kierowcy zginęli. Wcześniej mieli się szarpać

dziadekjam wczoraj Oceniono 26 razy 18

Skandal! Dwóch Polaków spokojnie omawiało niuanse przepisów ruchu drogowego i do tego czynili to w miejscu powstania rozbieżności interpretacyjnych, a tu jakiś białoruski pirat drogowy się poijawił...

Co prawda sami stworzyli śmiertelne zagrożenie dla innych potencjalnie, a dla siebie skutecznie, to nie ma znaczenia, bo POLSKA DLA POLAKÓW. No i po co nam terroryści? :-(