Myślicie, że zima już odpuściła? Nic podobnego! Od przyszłego tygodnia wróci silny mróz

Szalenie aktualne prognozy ma Gazeta:

" ... Wręcz przeciwnie - od 20 stycznia znów spodziewamy się silnego mrozu. Taka pogoda może potrwać nawet do początku metrologicznej wiosny - podaje TVN Meteo [....]Pogoda po 20 stycznia. Temperatury spadną [....] zacznie napływać chłodne powietrze znad Skandynawii i Rosji. W środę 20 stycznia rano już w całym kraju...."



Nawet jesli Red. "past" sie pomylił(a) w nazwie miesiąca i że niby nie ma się o co czepiać, to tzw. ciąg dalszy nie jest lepszy: następna środa to będzie 21 lutego.

Redaktor "past" to najwyraźniej jest future Redakcji.