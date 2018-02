Międlar skazany za słowa o Scheuring-Wielgus. A na rozprawie spodziewał się "pieszczot ucha"

Przypomnijmy: były duchowny w sierpniu 2016 r. napisał o posłance Scheuring Wielgus na swoim profilu: "Konfidentka, zwolenniczka zabijania (aborcji) i islamizacji. Kiedyś dla takich była brzytwa! Dziś prawda i modlitwa?".

Posłanka wytoczyła działaczowi skrajnej prawicy proces. W 2017 roku sąd uznał Międlara za winnego i skazał go na pół roku prac społecznych. Ten odwołał się od wyroku.

Dziś sąd podtrzymał decyzję niższej instancji. "Pan Międlar został skazany na pół roku ograniczenia wolności" - napisała Scheuring-Wielgus. "Oby była to nauczka. Słowa mogą ranić" - dodała.

Jak poinformował mecenas Jarosław Kaczyński, Międlar został ukarany 6-ma miesiącami ograniczenia wolności oraz pracami społecznymi w wymiarze 30 godzin na miesiąc.

Międlar zapowiedział, że będzie wnosił o kasację, jeśli dostanie taką możliwość.

"Liczę na pieszczoty mojego ucha"

Dzień przed procesem były ksiądz zamieścił nagranie i tekst, w którym zapowiada swój proces. Na filmie w serwisie wprawo.p ogolony na łyso Międlar mówi, że "tak właśnie powinna wyglądać kobieta, która kolaboruje z niemieckimi wrogami". Kpi z Scheuring-Wielgus i innych posłanek. - Nie ukrywam, że liczę na pieszczoty mojego ucha - mówił o rozprawie z udziałem posłanki mężczyzna.

Skazany w nagraniu nazywa posłankę Nowoczesnej m.in. "najgorszym posłem w historii III RP", "osobą, która ma ręce zbroczone krwią niewinnych", "kobietą z siniakiem na głowie", "konfidentką" i "zwolenniczką zabijania".

Po kilku minutach opowiadania o "walentynkach" z posłanką Scheuring-Wielgus (co w zamyśle Międlara chyba miało być zabawne) były ksiądz nagle zmienia ton i mówi... że on walentynek nie obchodzi. "To komercyjne święto!" - grzmi do kamery.