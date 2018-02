Jest wniosek o aresztowanie byłego wiceministra skarbu. Chodzi o sprawę prywatyzacji Ciechu

kingstonny pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

No prosze, buzia zamazana jak sie patrzy.



W Polsce, osoba znika za kurtyna anonimowosci gdy jest aresztowana lub oskarzona. Kurtyna pozostaje szczelnie zamknieta nawet gdy ta osoba zostanie skazana i NAWET gdy wyrok staje sie tzw prawomocny. NIE-BY-WA-LE. To dokladnie odwrotnie niz np. w Anglii, Kanadzie, Japonii, Australii, Irlandii, Meksyku, Nowej Zelandii, Portugalii, Argentynie, Brazylii, USA, Italii, Turcji, itd, itd. Tam, mordka i nazwisko takiej osoby sa do publicznej wiadomosci wlasnie od momentu formalnego oskarzenia lub aresztowania.



W Polsce, obywatel nie ma prawa wiedziec ze obok mieszka ktos skazany za zlodziejstwo, pedofilie, bandytyzm, itd. Prawo skazanego do pozostania anonimowym jest stawiane wyzej niz ostrzezenie dla spoleczenstwa przed takim osobnikiem. Dokladnie odwrotnie niz miedzy innymi w krajach podanych powyzej.



Czy ty kiedys zrozumiesz, Kowalski, ze ukrywanie nazwisk i mordek to jeszcze jedna forma kontroli nad toba? Czy kiedys zrozumiesz ze decydenci przy korycie chca miec wylaczne prawo do decyzji co, kiedy i o kim moze byc publikowane? Czy zrozumiesz ze mowa o wyrokach prawomocnych, ze dopiero wtedy mozna publikowac to pic? Pamietaj, tak bylo w PRL-u I tak pozostalo. Wytresowno ciebie wtedy i zrobiono to dobrze. Shame on you, Kowalski.