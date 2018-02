Mężczyzna w bieliźnie uwięziony na balkonie w Opolu. Sąsiadka wezwała straż pożarną

Mężczyzna utknął na balkonie w samej bieliźnie, bo jego trzyletni syn zatrzasnął drzwi na balkon, a potem nie mógł ich otworzyć - relacjonuje Polsatnews.pl. Sąsiadka, która zauważyła mężczyznę, wezwała straż pożarną.

Strażacy przyjechali z wozami wyposażonymi w drabiny. Zanim jednak dotarli do mężczyzny, do mieszkania wróciła jego żona, do której strażakom w końcu udało się dodzwonić. Opolanin spędził na mrozie, na balkonie około godziny. Nic mu się nie stało.