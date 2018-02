Międzynarodowy Dzień Kota w Polsce w cieniu tragedii zwierząt. Niepokojące wyniki kontroli

dama_z_bagien godzinę temu Oceniono 14 razy 14

Wróciłam z wakacji na Suwalszczyźnie . Był koniec września, zrobiłam sobie kawę i usiadłam z kubkiem przed telewizorem . Poranną ciszę przerwało kocie miałczenie. Myślałam, że to dzieciaki robią sobie psikusy, ubrałam buty i wyszłam przed dom. Nikogo nie było widać , ale nadal słyszałam taki koci płacz. Zawołałam " kici, kici " i nagle wyskoczyła taka malutka chudzinka....cała pręgowana z wystającymi żebrami...Wzięłam na ręce, wtuliła się we mnie ...zabrałam do domu. Mąż wrócił ze spaceru z sukami - amstaff oraz wielorasowiec ....Pokazałam mężowi kruszynkę ...i zapytałam co mam robić . Mąż odpowiedział - idzie jesień a potem zima ..przecież nie wywalimy kota z domu. I tak Pinki została z nami. Przez 3 dni moja amstaffka chciała ją zjeść ...potem troszkę " odpuściła ". Następny w kolejce był weterynarz , szczepionki, sterylizacja. Pinki , to kotka...dzisiaj śpi razem z sukami i nie powiem, że " zwiedzanie mieszkania " odbyło się bezboleśnie...na początku " znaczenie terenu " , po sterylizacji ustało zupełnie, potem podarty skórzany fotel, poprzewracane kwiaty i uczenie domowników, że wszystko należy pochować ....bo w domu jest kot. I powiem Wam na koniec " dom bez kota ma tylko idiota ".....