Przebłyski wiosny? Nie dajcie się zwieść, zwłaszcza w nocy [POGODA]

Przed nami raczej pochmurny dzień, podczas którego jedynie na północnym zachodzie mogą pojawić się przejaśnienia. Na południu Polski pojawią się okresowe opady śniegu wraz ze zmiennym, słabym wiatrem.

Poranek w całym kraju zapowiada się bardzo pochmurnie. Jedynie miejscami mogą wystąpić małe przejaśnienia. Sprawę pogorszy fakt, że okresowo wystąpią opady śniegu, które znacznie utrudnią widoczność.

Co więcej, rankiem może wystąpić mgła, co dodatkowo wpłynie na poziom bezpieczeństwa kierowców.

Temperatura w ciągu dnia będzie dodatnia. Na przykład na wschodzie kraju synoptycy zapowiadają temperaturę oscylującą wokół 1 stopnia Celsjusza.

Najcieplej ma być jednak na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Tam nadciągający niż atlantycki wywołuje ocieplenie, dzięki czemu termometry pokażą nawet 4 stopnie. Można też spodziewać się licznych przejaśnień.

Z kolei rejon Suwalszczyzny i reszta wschodniej Polski nadal jest pod wpływem rosyjskiego wyżu, który na chwilę odstąpił od przesuwania się w głąb Polski. W tych rejonach będzie około 0 stopni Celsjusza.

Najzimniej w rejonie Karpat, tam temperatura spadnie do -2 stopni, -3 będzie w Zakopanem. Niemal przez cały dzień pojawią się okresowe opady śniegu w okolicach Rzeszowa i Krakowa.

Synoptycy zapowiadają, że w nocy będzie duże zachmurzenie w niemal całym kraju. Zwłaszcza na południowym wschodzie, gdzie dodatkowym utrudnieniem dla kierowców będą zawieje śnieżne.

Na zachodzie i północy Polski pojawią się mgły, które obniżą widoczność nawet do 100 metrów. W centrum i na południu dodatkowym problemem będą bardzo śliskie drogi, wiec należy zachować szczególną ostrożność.