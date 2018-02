Wysokie odprawy dla komendantów zdymisjonowanych po śmierci Stachowiaka. Policja tłumaczy

Komendant wojewódzki dolnośląskiej policji Arkadiusz Golanowski, zastępca Piotr Niziołek i dwóch komendantów miejskich: Dariusz Kokornaczyk oraz Arkadiusz Małecki otrzymali od 45 tys. do 60 tys. zł odpraw - podała "Gazeta Wyborcza". Funkcjonariusze zostali zdymisjonowani po tym, jak w ub.r. na jaw wyszły okoliczności śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Byli komendanci przeszli na emeryturę.

Platforma Obywatelska domaga się od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnień ws. działań, jakie MSWiA podjęło, by pociągnąć byłych komendantów, a także funkcjonariuszy, do odpowiedzialności po wydarzeniach na wrocławskim komisariacie.

Dolnośląska policja wydała oświadczenie, w którym czytamy, że "kwestie odprawy, jak i prawo do emerytury szczegółowo określają przepisy ustawy o Policji oraz o zaopatrzeniu emerytalnym".

"Wymienieni funkcjonariusze zostali odwołani z zajmowanych stanowisk i złożyli samodzielnie raporty o zwolnienie w związku z nabyciem prawa do emerytury, a obecnie są cywilami i nie pełnią funkcji publicznych. Każdemu funkcjonariuszowi odchodzącemu na emeryturę przysługuje taka odprawa. Należy podkreślić, że odprawa nie jest nagrodą, a jej wysokość jest określona w obowiązujących przepisach"

- informuje policja.

Śmierć Igora Stachowiaka

Do tragedii doszło 15 maja 2016 r. Zatrzymany przez policję na wrocławskim rynku Igor Stachowiak został przewieziony na komendę. Tam, kilkakrotnie rażony paralizatorem, zmarł.

Nagranie z komisariatu Wrocław-Stare Miasto "Superwizjer" TVN wyemitował w maju 2017 r. Na pochodzącym z 2016 r. filmie z kamery umieszczonej na paralizatorze widać, jak 23-letni Igor Stachowiak wił się z bólu na podłodze policyjnej toalety. Do nagrania dotarł reporter Wojciech Bojanowski.

We wrześniu zarzuty przekroczenia uprawnień oraz znęcania się nad Igorem Stachowiakiem poznańska prokuratura postawiła czterem byłym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do winy.

Zastrzeżenia do działań policjantów

Zdaniem prokuratury, zatrzymanie Igora Stachowiaka było zasadne. Poszukiwano go w związku z podejrzeniem dokonania oszustwa, znaleziono przy nim środki psychoaktywne. Według prokuratury zastosowane środki przymusu bezpośredniego nie były jednak adekwatne do sytuacji. Były to: użycie paralizatora w momencie, gdy zatrzymany miał ręce skrępowane z przodu kajdankami, szarpanie, popychanie i lżenie zatrzymanego - wyjaśniają śledczy.

"Takie postępowanie funkcjonariuszy naruszało godność, nietykalność cielesną i prawo Igora Stachowiaka do ludzkiego traktowania" - czytamy w komunikacie.

Prokuratura: Policja nie przyczyniła się do śmierci 23-latka

Zdaniem prokuratury, postępowanie policjantów nie przyczyniło się jednak do śmierci Igora Stachowiaka. Według opinii biegłych, na którą powołuje się prokuratura, zmarł on "z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej po zażyciu środków psychoaktywnych".

Prokuratura przesłuchała w tej sprawie ponad 60 świadków, przeanalizowała opinie biegłych oraz dane z monitoringu i telefonów zabezpieczonych w tej sprawie.