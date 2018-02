Skandal na pogrzebie 15-latka. Nie chodził na religię, proboszcz odmówił mszy. Kuria reaguje

Chłopak miał 15 lat,zginął śmiertelnie potrącony przez pijanego kierowcę.A dla proboszcza najważniejsze jest,że on nie chodził na religię.Pijany kierowca ok,a 15-latek nie chodzący na religię be.A może to ten proboszcz uczył ich religii.Czy kościół nie ma świadomości,że traci wiernych chodzących do kościoła.