Pogrzeb Tomka Mackiewicza. Msza w Warszawie, później symboliczna uroczystość

Msza w intencji Tomka Mackiewicza odbędzie się 14 lutego o godzinie 15.00 w znanym kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Taką informację podała jego rodzina na oficjalnym Facebooku Mackiewicza.

Ostatnie pożegnanie himalaisty będzie jedynie symboliczne, zostanie pochowana pusta trumna. Miejsce pochówku nie jest znane. Małgorzata Sulikowska, siostra Mackiewicza, w wywiadzie dla Onetu zaznaczyła, że rodzina jeszcze się nad nim zastanawia.

Pod Warszawą (Tomasz Mackiewicz) miał takie miejsce, dokąd uciekał i gdzie dobrze się czuł. Więc może tam będzie ten symboliczny grób?

- mówiła w wywiadzie dla Onetu siostra himalaisty.

Tomasz Mackiewicz zaginął na Nanga Parbat

Znany polski wspinacz zaginął na wysokości około 7200 m n.p.m. Jego towarzyszka, Francuzka Elizabeth Revol opisywała później, że z Mackiewiczem zdobyli szczyt Nanga Parbat. Tomek miał się źle poczuć, a Eli próbowała mu pomóc.

Według informacji podanych przez Revol Mackiewicz zaczął cierpieć na ślepotę śnieżną i chorobę wysokościową, które uniemożliwiły mu samodzielne zejście z góry. Kiedy Francuzka widziała go po raz ostatni, miał ogromne trudności ze złapaniem powietrza. Niestety, mimo akcji ratowniczej, jakiej podjęli się Adam Bielecki i Denis Urubko nie udało się go uratować. Polscy wspinacze dotarli tylko do Revol.

Tomasz Mackiewicz pozostawił żonę i trójkę dzieci. Miał 43 lata.

W poniedziałek strona Pakistan Mountain News podała sensacyjną informację. Grupa wspinaczy chce wyruszyć na Nanga Parbat po Tomasza Mackiewicza.