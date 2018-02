Szczepkowska w felietonie przeprasza za dziadka antysemitę. "Wstydzę się jako Polka"

wilbik.a godzinę temu Oceniono 5 razy 3

Co do tego jak wyglądała rzeczywistość, czy był antysemityzm, czy nie, czy Żydzi ginęli z rąk polskich, to takie 4 sprawy :



1) Stefan Grot Rowecki w meldunku do rządu w Londynie we wrześniu 1941 (czyli ok. 2 miesiące po Jedwabnem) pisze tak :



"Melduję, że wszystkie oświadczenia i posunięcia Rządu i członków Rady Narodowej dotyczące Żydów w Polsce wywołują w Kraju jak najgorsze wrażenie i ułatwiają propagandę Rządowi nieprzychylną lub wrogą. Tak było z "Dniem Żydostwa" i przemówieniem Schwarcbarta, nominacją Libermana i życzeniami na żydowski nowy rok. Proszę przyjąć jako fakt zupełnie realny, że przygniatająca większość kraju jest nastawiona antysemicko. Nawet socjaliści nie są tu wyjątkiem. Różnice dotyczą tylko taktyki postępowania. (...) Antysemityzm jest obecnie postawą szeroko rozpowszechnioną

".

Tak AK oceniało nastroje w Polsce w momencie zbrodni w Jedwabnem w 1941.



2) Jedwabne. Raport IPN. www.ipn.gov.pl/ftp/pdf/jedwabne_postanowienie.pdf

Z ustaleń IPN wynika że mordu dokonało kilkudziesięciu miejscowych Polaków, przy biernej postawie reszty.



3) Pogrom kielecki tuż po wojnie - kilkuset polskich robotników podburzonych fałszywą plotkę że Żydzi porwali polskie dziecko idzie mordować ocalałych Żydów, w samych Kielcach ginie prawie 40 osób, kilkadzesiąt następnych w okolicznych miejscowościach.

Czy takie rzeczy sa możliwe w państwie, w którym Zydów traktuje się normalnie ?



4) I na koniec film - "Miejsce urodzenia" , nakręcony przez Pawła Łozińskiego w 1992.

To dokument-reportaż, historia o tym, jak polski Żyd (znany pisarz Henryk Grynberg) jedzie w wolnej Polsce do wsi gdzie spędził dzieciństwo szukać szczątków rodziny i kości ojca, którego zamordowali miejscowi chłopi. I tyle wie. ŁozIński towarzyszy mu z kamerą i nagrywa rozmowy z ludźmi, którzy coś pamiętają.

No i Grynberg znajduje prawdę - i kości ojca gdzieś przy drodze, i jednego z morderców też znajduje...

Wstrząsająca rzecz.



A tu krótka rozmowa z Pawłem Łozińskim o tym, jak ten film powstał



www.youtube.com/watch?v=QqLkTow8pZE



(@tomtg123g )