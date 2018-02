Tragedia w Zabrzu. Nie żyje 27-letnia kobieta. Pomoc wezwał jej czteroletni syn, ale było za późno

lajosz3 2 godziny temu Oceniono 11 razy 5

Mili Państwo.



Czujniki czujnikami, ale ....



Tak się składa, że bardzo dużo mieszkań w Polsce jest wyposażonych właśnie w piecyki gazowe do podgrzewania wody (tzw. Junkersy) .

Niestety w większości mieszkań gdzie te piecyki są, jakość instalacji wentylacyjnej jest bardzo kiepska, albo po prostu jej tam w ogóle nie ma.



Zdecydowana większość osób z którymi rozmawiałem, a które mają takie podgrzewacze, mają piecyki przystosowane do wentylacji grawitacyjnej, a więc ... bywa zawodnej, bo w okresie zimowym, w kominie tworzy się tzw. czop zimnego powietrza, który bardzo często nie pozwala na wydostanie się spalin z takiego piecyka podczas gdy np. w lecie nie ma z tym kłopotu, tym bardziej, że można otworzyć okno w łazience.



Ludzie myśląc, że w lecie jest OK, nie zdają sobie sprawy z zagrożenia w zimie i dlatego nie zwracają uwagi na takie rzeczy.



Natomiast ci sami ludzie, słyszeli o piecykach z zamkniętą komorą spalania, która to komora powoduje całkowite wyeliminowanie zagrożenia zatrucie tlenkiem węgla, bo też całe spalanie gazu odbywa się niejako na zewnątrz, a nie wewnątrz pomieszczenia.



Bardzo dużo z w/w osób chciałoby wymienić piecyki z otwartą komorą spalania na te z zamkniętą i tu zaczyna się problem, bo w większości mieszkań wszystkie przewody kominowe już są wykorzystane, więc jedyną możliwością jest wyprowadzenie przewodu spalinowego na zewnątrz przez ścianę.

Niby proste, skuteczne, bezpieczne i potrzebne, ale ....



Nasze "kochane" polskie przepisy skutecznie to uniemożliwiają, bo:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) § 175.1 postanawia, że:

- „Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno – spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z

zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli

urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

• 21kW – w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

• 5kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych”

-----------------------------------------------------------------------------------------------



Czyli według powyższych przepisów, można sobie założyć w mieszkaniu piecyk z zamkniętą komora spalania i wyprowadzić przewód spalinowy przez ścianę, ale ... tylko o mocy nie większej niż 5KW, a to oznacza, że nie tylko nie ma sensu zakładać takiego piecyka, ale zwyczajnie nie ma takich na rynku, a nie ma ich na rynku, bo nie ma sensu takich produkować.

Są natomiast takie o mocy od 19 do 23KW które mogą zwisnąć na ścianie i które są standardem jeśli chodzi o ich moc.

Takie piecyki są jak najbardziej sensowne, bo ich moc jest wystarczająca do zdecydowanej większość zastosowań domowych.

Co z tego, skoro według polskich przepisów po prostu nie można ich montować.



Kretyńskie zamknięte koło.



--- Mamy polskiego producenta piecyków gazowych (Termet), który produkuje wszystko co trzeba, żeby można było sobie założyć w 100% bezpieczny piec gazowy z wyprowadzeniem spalin przez ścianę.

--- Mamy mnóstwo chętnych na takie piecyki.

--- Mamy również głupkowate przepisy które na to wszystko nie pozwalają.