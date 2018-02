Pan Jarosław miał zakaz prowadzenia pojazdów do 2078 roku. W piątek wypił i pojechał

Stan Majewski 5 godzin temu Oceniono 16 razy 8

My tu o duperelach, a nie mozna dyskutowac jak nasz Synek Swojego Tatusia wystepuje w Zadupieland. "Premier Morawiecki: Polska jako jedyny naród zasłużyła na drzewko Sprawiedliwych". Kłamstwo ! Historyk i klamie. Wstyd. Wiki: An effective resistance movement developed by the end of the war, and most Danish Jews were rescued in 1943 when German authorities ordered their internment.." .