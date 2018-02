Wybuch w Sosnowcu. Zawaliła się kamienica. Pod gruzami uwięziona 78-letnia kobieta

Kamienica przy ul. Tylnej zawaliła się ok. godziny 20. Według niepotwierdzonych informacji doszło do wybuchu butli z gazem - podaje TVN24. W kamienicy mieszkało kilkanaście osób, z których większość ewakuowano. Ewakuowano też mieszkańców przyległej kamienicy.

- Trwa akcja ratunkowa w celu odnalezienia i wydobycia dwóch osób - mówił po godz. 21 na antenie TVN24 Mariusz Łabędzki z policji w Sosnowcu. Opisywał, że na miejscu jest kilka zespołów straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe. Łabędzki powiedział, że poszukiwane osoby to kobieta i mężczyzna w wieku około 80 lat. - Z jedną z tych osób kontakt. Co do drugiej przysypanej osoby, kobiety, nie mamy informacji - mówił policjant.

Jeszcze podczas rozmowy na żywo funkcjonariusz poinformował, że udało się wydobyć mężczyznę, w którym był kontakt. Zajęli się nim ratownicy. Wciąż nie ma jednak informacji o 78-letniej kobiecie, która była z nim w mieszkaniu w momencie wybuchu.

Wg. opisu policjanta zawalił się dach i strop parteru kamienicy. - Gruz sięga trzech metrów - opisywał Łabędzki.