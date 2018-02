Ostatki 2018 - kiedy wypadają i dlaczego je obchodzimy?

co.ty.powiesz pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

"Ostatki, czyli inaczej zapusty, to jedno ze świąt ruchomych"

Brak mi już słów, żeby określić poziom umysłowy pracowników Agory. Dawniej porównywałam z poziomem umysłowym gimnazjalistów, ale 'kk' jest już poniżej niego. Od kiedy ostatki to święto??? Ogarnijcie się trochę!

Inną sprawą jest to, skąd się bierze chęć do objaśniania wszystkiego, co wie każdy normalnie wykształcony, już po podstawówce? Czy jutro 'kk' zamieści bardzo mądry wykład na temat tego, dlaczego po sobocie przypada na ogół niedziela, i jak to się dzieje, że po dniu następuje noc?