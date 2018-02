Gosiewska o przyczynach katastrofy: W Smoleńsku musiało dojść do potężnych eksplozji

kapitan_rzbik 3 godziny temu Oceniono 38 razy 28

ekipa kóra poleciała na obchody mordu katyńskiego poleciała tam sie bawić. W samolocie panowała zabawowa atmosfera. Był alkohol i śmiechy , a pojechali przecież upamietnić ofiary mordu. Teraz tym ludziom stawia sie pomniki.

Za katstrofe odpowiadają piloci którzy lądowali we mgle mimo ostrzeżeń kontrolerów ze smoleńska. W drugim rzędzie za katastrofe odpowiada gen błasik króry sie nawalił i naciskał na pilotów aby lądowali. W trzcim rzędzie za katastrofe odpoiwada Kaczyński bo naciskał na Błasika.

Piszę te oczywista oczywistość bo obecna władza chce zmieniać historie.

Wizyty Lecha Kaczyńskiego w Katyniu

10 kwietnia 2006 r. - nieobecny

17 wrzesnia 2006 r.- nieobecny

10 kwietnia 2007 r. - nieobecny

17 wrzesnia 2007r. - obecny (wybory do sejmu)

10 kwietnia 2008 r. - nieobecny

17 wrzesnia 2008r. - nieobecny

10 kwietnia 2009 r. - nieobecny

10 wrzesnia 2009 r. - nieobecny

10 kwietnia 2010 r. - zbliżające się wybory prezydenckie



Pismo min. W. Stasiaka, które wyjaśnia kto był organizatorem wylotu do Smoleńska:



„Warszawa, 5 marca 2010



Pan Bronisław Komorowski

Marszałek Sejmu RP



Z upoważnienia Pana Prezydenta RP pragnę poinformować, że na uroczystości 70 rocznicy zbrodni katyńskiej w dniu 10.04.2010 w Katyniu Kancelaria Prezydenta RP organizuje przelot samolotu specjalnego. Obok Pana Prezydenta, w skład wchodzą przedstawiciele rodzin katyńskich, wojska, duchowieństwo, osoby zaproszone przez Pana Prezydenta. Liczba miejsc w samolocie jest ograniczona. Odpowiadając jednak na prośbę Pana Marszałka proponuje udostępnienie miejsc w samolocie dla 12 przedstawicieli parlamentu, po trzech z każdego klubu. W związku z koniecznością prowadzenia dalszych prac organizacyjnych proszę o przekazanie listy osób zgłoszonych na uroczystości.

Władysław Stasiak”



I jeszcze kilka cytatów:



"Każdy kto będzie próbował zmienić miejsce lądowania prezydenckiego samolotu zostanie oskarżony o utrudnianie prezydentowi RP sprawowanie władzy."

Jarosław Kaczyński



I przyszedł marzec 2010r, A tak wygląda wypowiedz Lecha Kaczyńskiego przed wizytą w Smoleńsku

Do sprawdzenia w archiwach TVP.

Cytuję: "Ja i moja kancelaria przygotujemy wizytę w Smoleńsku , Tusk i rząd mają się do tej wizyty nie wtrącać " .

Ta wypowiedz jest prawdziwa a MANIPULACJĄ jest to co teraz wygadują PiS dzielce i cała strona sceny politycznej oskarżając rząd i Tuska o " zamach " .

Gdzie jest kopia podania Kancelarii Prezydenta do Kancelarii Rządu w sprawie

zgody Ministerstwa Spraw Zagranicznych na OFICJALNĄ wizytę Prezydenta w Smoleńsku?

Prezydent RP nie ma żadnego prawa do uprawiania własnej polityki zagranicznej.

Lech Kaczyński jadąc do Gruzji , Brukseli czy Smoleńska bez pozwolenia, był po prostu zwykłym przestępcą i siedzieć w pierdlu a nie leżeć na Wawelu.