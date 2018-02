Jeżeli jesteś teraz w Tatrach, koniecznie musisz to wiedzieć. Od tego zależy nawet życie

W wydanym komunikacie TOPR zaleca unikanie zwłaszcza stromych stoków - trawiastych bądź skalnych - gdzie pokrywa śnieżna jest słabo związana.

Komunikat o 3. stopniu zagrożenia lawinowego obowiązuje do jutra do wieczora.

Warunki do chodzenia po górach są zmienne. Szlaki na dole i drogi prowadzące do schronisk są przetarte, natomiast na stromych podejściach mogą być oblodzone. W wyższych partiach Tatr szlaki zasypane są świeżym śniegiem, zawiane, a ich przebieg jest niewidoczny. W wielu miejscach są zaspy, a także nawisy śnieżne.

Dodatkowym utrudnieniem jest padający śnieg i mgła, które ograniczają widoczność i utrudniają orientację w terenie.

Sprawdź prognozę pogody

Przed wyjściem w góry koniecznie należy zapoznać się z komunikatem lawinowym i sprawdzić prognozę pogody. Do niej musi być dostosowana trasa wycieczki. Przy jej wyznaczaniu TPN radzi każdemu turyście wziąć pod uwagę także swoją kondycję fizyczną i doświadczenie.

Na tatrzańskich szlakach zmrok zapada około 17.00 i zaleca uwzględnienie tego w planowaniu wycieczki, a więc odpowiednio wczesne wyruszenie i zabranie na wędrówkę latarki.

Ostatni kurs wozów konnych w dół, z Włosienicy na Palenicę Białczańską drogą z Morskiego Oka jest o 16.30.

Na Słowacji szlaki zamknięte

W Tatrach Słowackich szlaki turystyczne powyżej schronisk od 1 listopada do 15 czerwca są zamknięte. Na terenie Słowacji akcje ratunkowe w górach są płatne. Turystom wybierającym się w słowackie góry oraz również osobom wędrującym szlakami granicznymi TPN zaleca się wykupienie ubezpieczenia.