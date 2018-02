Mieszkanka Chrzanowa jak MacGyver. Zakleiła samochód szarą taśmą i ruszyła w drogę

lord_of_the_ducks 4 godziny temu Oceniono 7 razy 3

Mnie już nic nie zdziwi od kiedy zobaczyłem pańcię rudowłosą usiłująca zatankować olej napędowy do Seata z silnikiem benzynowym. Konsekwencja z jaka to robiła była godna podziwu, prawie dwa litry wlała. Do dziś nie wiem jak się to jej udało, ale się udało. Potem jednak poleciała z pyskiem na skargę do obsługi, ze dystrybutor jest uszkodzony i nie dała sobie wytłumaczyć, że nie wolno tankować oleju do silnika benzynowego i końcówka dystrybutora nie pasuje do wlewu dla benzyny.