Pogoda na weekend? Zima raczej w odwrocie, mróz tylko w jednej części Polski

Pogoda w sobotę to w większości regionów Polski pożegnanie z mrozem w ciągu dnia. W południe meteorologowie przewidują, że najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, gdzie termometry pokażą plus 4 stopnie Celsjusza.

W pozostałych województwach nieco chłodniej: od 3 stopni w centrum przez 2 na zachodzie Polski do plus jednego w Małopolsce. Mróz zawita z kolei tylko na Suwalszczyznę, gdzie temperatura spadnie do minus jednego stopnia.

W przeważającej części kraju spodziewamy się dużo słońca i niewielkiego zachmurzenia. Umiarkowane opady śniegu lub deszczu mogą wystąpić głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę czeka nas kolejne ocieplenie. Najwięcej znów pokażą termometry we Wrocławiu i okolicach - po 5 kresek na plusie. W Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia będą plus 3 stopnie, a w Warszawie, Łodzi czy w Krakowie maksymalnie 2 stopnie.

Najchłodniejszym miejscem będzie znów północny wschód Polski, gdzie po raz kolejny na termometrach zobaczymy minus jeden stopień Celsjusza.

Niemal wszędzie będzie dużo chmur, przejaśnienia możliwe głównie w centralnej Polsce. Śniegu znów mogą się spodziewać za to przede wszystkim mieszkańcy południowej Polski.