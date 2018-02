W której Korei odbywają się igrzyska? Członkini KRRiT oburzona: Oni grożą bombą atomową!

Pjongczang przez najbliższe kilkanaście dni będzie areną sportowych zmagań dla kilku tysięcy zawodników z całego świata. Jeszcze przed ceremonią otwarcia zimowych igrzysk wielu sportowców, w tym m.in. skoczkowie narciarscy, brało udział w treningach i konkursach kwalifikacyjnych.

Zawody te nie umknęły uwadze członkini KRRiT Teresie Bochwic, którą mocno zdziwił wybór gospodarza trwających właśnie igrzysk (pisownia oryginalna):

Czy mnie wzroki słuch mylą, czy rzeczywiście mistrzostwa świata w skokach narciarskich są w Korei Płn? Która grozi atomowa bronią połowie świata? Pjongjang, dawniej nazywany Phenian, stolica Korei Płn?

- napisała w środę na Twitterze Bochwic, co uchwycił i opublikował na Facebooku publicysta Jakub Wencel.

Pjongczang to nie Pjongjang

Jak łatwo zauważyć, pomyłek do wpisu Bochwic wkradło się co najmniej kilka.

Po pierwsze, trwające zawody to oczywiście nie "mistrzostwa świata w skokach narciarskich", a zimowe igrzyska olimpijskie. Po drugie, ich gospodarzem jest miasto Pjongczang, a nie "Pjongjang", które - po trzecie - położone jest od zawsze w Korei Południowej, a nie Północnej.

Członkinię KRRiT wyprowadził z błędu dopiero inny użytkownik Twittera, który podpowiedział jej, że miejscem igrzysk jest właśnie Pjongczang. "Aaaaa A to gdzie bo nie mówią?" - dopytywała Bochwic. Gdy dowiedziała się, że jednak na południu Półwyspu Koreańskiego, wówczas odpisała: "Aaaaaa To kasuje tamto pytanie".

Kim jest Teresa Bochwic?

Bochwic to dziennikarka i publicystka, a także działaczka opozycji demokratycznej w PRL. W latach 90. pracowała w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy i Kancelarii Premiera Jerzego Buzka. Była też m.in. członkinią rady programowej Polskiego Radia z ramienia PiS oraz członkinią Rady Etyki Mediów. Bochwic była też jedną z założycielek Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza.

Tuż po tym, jak Bochwic została wybrana do KRRiT, przypominano jeden z jej wpisów, który miał być dowodem na to, że nie jest ona specjalistką od mediów. Bochwic zdradziła we wpisie, że pobiera filmy z serwisu Chomikuj.pl. Serwis od lat spotyka się z krytyką wydawców, którzy zarzucają mu łamanie prawa autorskiego - a to dlatego, że przechowywane tam pliki można pobierać - wystarczy założyć konto lub wysłać SMS. Bochwic o uszkodzonym pliku z Chomikuj.pl napisała na Twitterze. Stwierdziła, że go "kupiła" - faktycznie wykupiła jednak limit transferu, umożliwiający ściągnięcie pliku.

Wpis Teresy Bochwic Twitter.com/TBochwic