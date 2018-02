Tajemnicze zaginięcie 24-letniej Polki w Sztokholmie. Ślad urywa się na stacji metra Kristineberg

smok61 godzinę temu Oceniono 8 razy 2

Wiele ..naprawdę dużo jest takich historii w Szwecji. W GW o tym nie poczytacie, ale warto zajrzeć do "nyheter idag" , gazety szwedzkich demokratów.

Ostatnie afery, to zgwałcenie i spalenie podbrzusza dziewczynki w Malmo . Po tej zbrodni okazało się (policja przyznała) że to seria przestępstw i zalecono kobietom "niewychodzenie z domu wieczorem".



No i powtarzające się wybuchy pod komisariatami policji. Nie było w GW ??? ...musiało im to umknąć. ;)



Zalecam więc "nyheter idag " można przetłumaczyć translatorem .