Biegun zimna jest w okolicach Gdańska. Wyjątkowa sytuacja na Pomorzu [POGODA]

Co szykuje dla nas pogoda? Ostatnia noc była mroźna. Synoptyk Tomasz Wasilewski zwraca uwagę na ciekawostkę: najzimniej było na północy kraju, podkreśla, że to sytuacja wyjątkowa. W reszcie kraju panowało już cieplejsze powietrze.

"W Cewicach temperatura minimalna osiągnęła -19,1 st. C, a w Malborku -17,2 st. C" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Lęborku na termometrach było nawet -17 st. C, a Gdańsku-Rębiechowie -16 st. C - pisze Wasilewski. W wielu miejscach regionu było -15 st. C.

Ale spokojnie, w ciągu najbliższych godzin temperatura będzie powoli rosła - uspokaja IMGW. W Gdańsku jest już cieplej: "tylko" - 13 st. C.

Jak widać na filmie poniżej, w także Bieszczadach zima trwa na całego. Tam panuje nie tylko chłód, lecz także śnieg. Według synoptyków wiatr spowoduje w tym rejonie zamiecie śnieżne. A jak będzie w czwartek w pozostałej części kraju?

Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią

Wieczorem w środę IMGW wydał ostrzeżenie dla południowo-wschodniej części Polski. Ostrzegano przed marznącymi opadami i śliskimi drogami. Okazuje się, że aż do południa można spodziewać się gołoledzi.



W dzień temperatury będą rosnąć. Temperatura maksymalna w całym kraju będzie wahać się od -3 do 0 stopni Celsjusza. Poza tym w centrum i na północnym wschodzie Polski zachmurzenie duże ze słabymi opadami śniegu. W rejonach podgórskich też ocieplenie. Tam według synoptyków termometry pokażą ok -2 stopnia Celsjusza.

Pogoda w nocy

W nocy temperatura będzie wahała się od -8 do -3 stopni Celsjusza w całym kraju. Jedynie na północy i północnym zachodzie znów zimniej: termometry pokażą od -9 do -7 stopni Celsjusza.