Ponad 70 lat od wydania "Medalionów" poseł PiS chce poprawiać autorkę. Chodzi o "polskie obozy"

W relacji PAP z którejś z wizyt JPII w Polsce czytamy, że prezydent jednego z miast podarował Papieżowi "obraz Św. Brata Alberta Chmielowskiego" (który, jak wiadomo, był również malarzem i koneserem sztuki).



Informacja podana przez PAP mogła więc z jednakowym powodzeniem oznaczać, że Jan Paweł II otrzymał obraz:

* namalowany przez Brata Alberta Chmielowskiego (analogia: obraz "Bitwa pod Grunwaldem" bez wątpienia jest obrazem JANA MATEJKI),

* będący własnością Brata Alberta Chmielowskiego (analogia: wiszący na mojej ścianie obraz "Dama z łazuczką", namalowany przez Leonarda da Vinci, bez wątpienia jest MOIM obrazem),

* przedstawiający Brata Alberta Chmielowskiego (analogia: obraz przedstawiający Matkę Boską Częstochowską w Bazylice Jasnogórskiej bez wątpienia jest obrazem MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ).



To, które z tych znaczeń mamy akurat na myśli, wynika z kontekstu, jeśli ktoś jest mało kumaty lub wysoce upierdliwy, to można mu to dodatkowo dopowiedzieć, ale niekoniecznie pod dyktando takiego upierdliwca trzeba wycofywać się ze słów poprawnie użytych. Za komuny już tak było: to władza decydowała, w jaki sposób i jakimi słowami wolno nam wyrażać to, co nam w duszy gra.



Jednym z ugruntowanych elementów polszczyzny są wieloznaczności. Kiedy mówię "moja szkoła", mam na myśli szkołę, w której się uczyłem, a nie szkołę, która stanowi moją własność lub którą zarządzam.



Buntowanie się przeciw odwiecznej wieloznaczności pewnych słów jest dla mnie przejawem populizmu, małostkowości i głupoty. Używając sformułowania "polskie obozy" autor miał pełne prawo rozumieć pod tym pojęciem obozy leżące na terytorium Polski i trzeba być potężnym betonem, żeby podważać jego prawo do użycia tych słów w takim właśnie znaczeniu.



Apeluję: przestańmy się ośmieszać i pozwólmy ludziom używać takich określeń, słów i zwrotów, które im odpowiadają, w granicach wszystkich dopuszczalnych znaczeń. A jeśli jakiś Dulski czuje się zraniony, upokorzony, znieważony czy ośmieszony, to polskie prawo daje mu wiele możliwości: nie musi obłudnie i publicznie egzaltować się swoim oburzeniem, wystarczy zwyczajny pozew.



A to, co kurdupel z nami robi, bardzo dokładnie opisał Czesław Miłosz w swoim słynnym zbiorze esejów "Zniewolony umysł". Narodzie, obudź się!