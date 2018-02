Tłusty Czwartek dotarł do USA. Nasze pączki hitem. Uczą się wymawiać ich nazwę

Kiedy Tłusty Czwartek? Już lada chwila. Święto wszystkich łasuchów przypada 8 lutego.

Szał na polskie pączki

W czasie gdy Anna Lewandowska i inne fit trenerki namawiają do dietetycznych wypieków, w USA szał na popularne ciastka trwa w najlepsze. Zwyczaj ten zyskał szczególną popularność w Chicago, gdzie nasza Polonia jest najliczniejsza.

W telewizji Fox 32 Jenny Milkowski, amerykanka polskiego pochodzenia, tłumaczyła przed ubiegłorocznym Tłustym Czwartkiem, na czym polega ten zwyczaj. - To ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Polacy, katolicy, objadają się nimi. W czasie postu nie można przecież jeść słodyczy - wyjaśniała.

Później przyszedł czas na trudniejszą lekcję - jak wymawiać i odmieniać trudne dla Amerykanów słowo: "pączki". - Wielu mieszkańców Chicago zajada się nimi, ale źle je nazywa - zauważyła. Także prowadzący z uporem powtarzał określenie "pączkis".

Tłusty Czwartek w USA

Co ciekawe, Amerykanie stoją w kolejkach przed cukierniami tak samo, jak Polacy. Nie ma co przy tym ukrywać, że święto, które szumnie nazywano Paczki Day, jest świetną okazją do poznania naszej kultury.

Tradycja została zapoczątkowana przez polską emigrację, która przywiozła ze sobą szereg tradycji, które nie były znane do tej pory w USA. I choć wciąż wielką popularnością cieszą tam się "donuts", czyli lukrowane ciastka z dziurką w środku, to wiele osób przekonało się do typowo polskich wypieków.

Pączki cenione za oceanem

Świadczą o tym wypowiedzi Amerykanów w mediach społecznościach, którzy przekonali się o wyjątkowym smaku naszego specjału. Jak widać, na opakowaniach pączków, ozdobionych polskim orzełkiem, znalazły się nawet instrukcje, jak wymawiać nazwę słodyczy.

Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak jedynie życzyć wszystkim smacznego!

Ale po co tracić w Tłusty Czwartek czas na stanie w kolejce do cukierni? Mamy dla was przepis na domowe pączki: