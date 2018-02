Zarząd TVP powołał zespół ds. promocji dobrego imienia Polski. Będzie dbać o prawdę historyczną

nowomysliciel2010 3 godziny temu Oceniono 25 razy 21

Prawda jest taka, że jacuś kurski czołgał się u stóp małego podłego człowieka całując go niemal po nogach by mógł dorwać się do żłobu. Był przy tym tak odrażający, taki śliski , obrzydliwy jak rozdeptana glizda.