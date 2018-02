Nagroda "Gazety Polskiej" dla Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Na gali premier, marszałkowie

Galę prowadzili Dominika Figurska i Jan Pospieszalski. Przywitali przedstawicieli władz: marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremierów. Widownia skandowała "Beata! Beata!". Na sali była też prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Po odczytaniu sponsorów i partnerów (m.in. państwowe spółki PGE SA, PKN Orlen, Grupa Energa, KGHM, PGNIG PKO BP, PZU, Tauron, PKP S.A., Poczta Polska, PZL Świdnik) i partnerów zebrani na gali odśpiewali Rotę. Pospieszalski i Figurska chwalili ludzi "Gazety Polskiej" wiernych "niezależności" i "odrzucających postkomunizm". Odegrano poloneza.

- Tym, co bardzo nas Polaków zmieniło i naznaczyło, była tragedia smoleńska - powiedzieli prowadzący. Po tym Katarzyna Górska wspomniała osoby związane z "Gazetą Polską", które zginęły w katastrofie. Temat katastrofy wrócił jeszcze później w czasie gali.

"Spowodowali, że Polski zazdrości nam wiele narodów"

Nagrodę 25-lecia "Gazety Polskiej" przyznano po raz pierwszy - podkreślali prowadzący. "Byli jak nikt inny zwalczani przez środowisko postkomunistyczne. (...) Lech Kaczyński zapłacił za to najwyższą cenę" - mówił lektor w filmie prezentującym sylwetki braci Kaczyńskich. Przypomniano w nim orędzie prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Laudację wygłosił redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz. - W stulecie polskiej niepodległości obchodzimy 25-lecie reaktywowania "Gazety Polskiej". Nie wyobrażaliśmy sobie, aby byli inni laureaci. Kto w ostatnich latach odcisnął większe piętno na naszej rzeczywistości - mówił. - To są ludzie, którzy spowodowali, że Polski zazdrości nam wiele narodów - ocenił.

- Jakąż siłę trzeba było mieć, by to, co obaj robili w Polsce, kontynuować samemu - mówił o Jarosławie Kaczyńskim.

- Trzeba pamiętać, że cały ten łańcuch wydarzeń, który doprowadził do dobrej zmiany nie mógłby się zacząć, gdyby nie Lech Kaczyński - mówił prezes PiS. - Gdyby nie zaangażowanie w związki zawodowe z - trzeba być uczciwym - Lechem Wałęsą. (...) Nie powstałoby Porozumienie Centrum. (...) Nie byłoby odrodzenia ruchu PC pod nazwą PiS, nie byłoby zjednoczenia prawicy - mówił Kaczyński.

- Ta nagroda to szczególny zaszczyt, gdyż pochodzi od "Gazety Polskiej". Gazety, która była oddziałem szturmowym w walce o wolna Polskę - stwierdził prezes PiS. Dodał, że "Gazeta Polska" "towarzyszyła nam w tej drodze".

Za "rozmontowanie komunistycznych i postkomunistycznych struktur"

W uzasadnieniu przyznania nagrody 25-lecia "Gazety Polskiej" braciom Kaczyńskim podkreślono, że ich najważniejszym dokonaniem były zmiany wewnętrzne, w tym rozmontowanie "komunistycznych i postkomunistycznych struktur". Wskazano też na przywrócenie Polakom możliwości "realnego wyboru elementarnej sprawiedliwości".

W sobotę Jarosław Kaczyński powiedział w radiowej Jedynce, że "dobra zmiana" to spuścizna jego brata Lecha, chociaż - jak mówił prezes PiS - często był on niedoceniany. "Nigdy nie zostałbym redaktorem tygodnika 'Solidarność', nie byłoby Porozumienia Centrum, a później nie moglibyśmy się odbudować bez jego pracy jako ministra sprawiedliwości, jego umiejętności wygrywania wyborów w Warszawie, w Polsce" - podkreślił Jarosław Kaczyński.

Na gali przyznano też inne wyróżnienia. Nagrodę świętego Grzegorza Wielkiego miesięcznika "Nowe Państwo" otrzyma Andrzej Gwiazda, współtwórca Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i NSZZ "Solidarność".

Z kolei Kluby "Gazety Polskiej" nagrodziły premiera Mateusza Morawieckiego. - Wasz upór doprowadził do tego, że dziś jesteśmy tu, gdzie jesteśmy - mówił szef rządu. - Nie byłoby nas tutaj, gdy nie upór całego środowiska Prawa i Sprawiedliwości i szerzej, Solidarności - dodał.