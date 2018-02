Poszedł na zakupy do hipermarketu w Radomiu i zamknął małego psa w szafce

Mały pies w typie ratlerka był zamknięty w szafce, która klientom supermarketu ma służyć do przechowywania np. innych zakupów. Pies stał na foliowej torebce; było go widać przez przezroczyste drzwi szafki.

Na psa zwrócił uwagę pan Ireneusz. Nagrał krótki film, na którym widać niespokojnego psa. - Przy szafkach depozytowych stało kilka osób, które coś komentowało. Odwróciłem się i sam nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem - powiedział nam pan Ireneusz.

W dolnej szafce stał roztrzęsiony pies. - Nie wiedział co się z nim dzieje - dodał świadek zdarzenia. Inna osoba zaalarmowała obsługę sklepu. - Został wezwany menedżer. Zlecił pracownikowi biura ogłosić przez radiowęzeł, aby zgłosił się do niego właściciel psa - opisuje nam pan Ireneusz. Nie spotkał on właściciela zwierzęcia, jednak kilka minut później widział, że szafka jest już pusta.

W rozmowie z cozadzien.pl Straż Miejska w Radomiu podkreśliła, że w razie wezwania na miejsce funkcjonariusze podjęliby interwencję i próbowali uwolnić psa.

Zgodnie z prawem w przypadku, gdy zwierzę jest w sytuacji zagrażającej jego życiu - np. znajduje się zamknięte w bardzo rozgrzanym samochodzie - możemy podjąć działania niezbędne do udzielania mu pomocy.