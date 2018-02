Zestawił marcową propagandę ze współczesną publicystyką. Efekt? "Jakbym przeniósł się w czasie"

Dr hab. Piotr Osęka z Polskiej Akademii Nauk porównał na swoim Facebooku fragmenty antysemickich przemówień i publikacji z Marca 68' z fragmentami tekstów prawicowych publicystów, które ukazały się w ostatnich dniach. W rozmowie z Gazeta.pl historyk wyjaśnia, dlaczego jego zdaniem atmosfera w Polsce coraz bardziej przypomina tę sprzed 50 lat.

Na planszach zamieściliśmy wybrane fragmenty zestawienia Osęki - zarówno te współczesne, jak i te z 1968 roku. Źródła cytatów umieściliśmy dopiero na końcu wywiadu.

Daniel Drob: Czy dostrzega pan podobieństwo w dzisiejszej debacie z atmosferą, jaka panowała w Marcu 68’?

Dr hab. Piotr Osęka, historyk z PAN: Zdecydowanie, chwilami mam wrażenie, jakbym przeniósł się w czasie. Mamy stałe elementy tej narracji, całe frazy w artykułach, wypowiedziach publicznych jakby żywcem wyjęte z tamtego okresu. Są one w różnym stopniu nawiązaniem i powtórzeniem, oczywiście mimowolnym, propagandy z Marca 68’.

Mam tu na myśli chociażby wypowiedzi różnych osób o tym, że Żydzi plują nam w twarz, albo przypominanie i koncentrowanie się na historii stosunków polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej.

To przypominanie pojawia się zwykle w jednym kontekście, z wyraźną koncentracją na bohaterstwie Polaków i nikczemności Żydów. Mamy to podane w różnych aspektach: przypomina się o „żydowskim gestapo”, o tym, że Żydzi współuczestniczyli w Holokauście i teraz zawstydzeni własną nikczemnością zrzucają winę na Polaków. To są dokładnie te same opowieści, które mieliśmy w 1968 r. Wtedy prasa też zachłystywała się opowiadaniem o „żydowskim gestapo”.

Powody też są te same?

- Na pewno ówczesna narracja była elementem tego samego „współzawodnictwa w cierpieniu”, które widzimy dzisiaj. Objawia się ono podejmowaniem przez Polskę wysiłku, mającego pokazać, że naród polski cierpiał tak samo jak żydowski, a jednocześnie podczas II wojny światowej był zdecydowanie bardziej bohaterski.

To myślenie wygląda tak: Żydzi też cierpieli, ale cierpieli tchórzliwie, nie walczyli, natomiast Polacy ich ratowali. Teraz Żydzi zamiast dziękować, atakują nasz naród, są niewdzięczni. W związku z tym, tak jak 50 lat temu, widzimy odwoływanie się do antysemickich stereotypów, koncentrowanie się na cechach całego narodu.

Jakich cechach?

- Przede wszystkim zdradliwości, tchórzostwie i tej niewdzięczności. Powraca też wątek chciwości Żydów. Był on bardzo wyraźny w 1968 r., kiedy powtarzano, że Żydów na całym świecie łączy pogoń za zyskiem. Dzisiaj przecież też to słyszymy.

Mówi się o tym, że Izrael zaprotestował przeciwko polskiej ustawie, bo chce nas szantażować i domagać się odszkodowań za Holokaust. Albo chce kwestionować naszą ustawę reprywatyzacyjną i bezprawnie próbuje walczyć o mienie pozostawione przez ofiary Holokaustu, plując jednocześnie nam w twarz. Bo nienawidzi Polski.

Marcowa narracja ujawniła się ponownie dopiero wraz z ostatnim kryzysem dyplomatycznym, czy była widoczna wcześniej?

- Myślę, że zaczęło się już kilkanaście miesięcy temu. Mówię tu o napaści na Muzeum II Wojny Światowej. W tym kontekście pojawiają się zarzuty, że praca zespołu prof. Pawła Machcewicza jest kosmopolityczna, nie pokazuje polskiego bohaterstwa i nie służy narodowi polskiemu, zamiast tego jest na rękę Niemocom i Żydom.

Przecież ten sam wątek pojawił się w sprawie encyklopedystów w 1968 r. Specjalna komisja partyjna przeprowadziła wówczas czystkę w Państwowym Wydawnictwie Naukowym za to, że w encyklopedii, w haśle „obozy koncentracyjne hitlerowskie” napisano o krzywdach żydowskich, a nie napisano dostatecznie wyraźnie o krzywdach polskich, nie pojawiła się informacja, że Polacy cierpieli tak samo. W ostatnim czasie narrację z marca wyraźnie przypominały słowa premiera Morawieckiego.

Premier powiedział, że polska historia powinna być królową pamięci świata. To oczywiście nie jest antysemickie, jedynie bombastyczne. Tyle tylko, że w identyczne tony uderzał generał Moczar.

Mówił o tym, że polskie bohaterstwo i martyrologia są wyjątkowe w dziejach świata, a wróg próbuje zniekształcać naszą historię i odbierać nam prawo do słusznej dumy. Komuniści w tym czasie traktowali martyrologię narodową jak największy skarb narodowy.

Co chciano w ten sposób osiągnąć?

- Władza w PRL sięgała po tę retorykę głównie po to, by móc jakoś legitymizować swoje rządy. W odróżnieniu od PiS komuniści nie wygrali w demokratycznych wyborach, ale mogli zdobyć społeczną akceptację poprzez podgrzewanie wybranych wątków nacjonalistycznych.

Dzisiejsza polityka tożsamościowa zawarta w programie wyborczym PiS sprowadza się do stwierdzenia, że polskie cierpienie jest najcenniejszym, co mamy w swoim dorobku.

Nie mamy armii, którą możemy podbić inne kraje, gospodarki, która liczy się specjalnie na świecie, jesteśmy raczej przeciętnym graczem, ale mamy najbardziej chwalebną historię w dziejach, jak żaden inny naród cierpieliśmy i okazywaliśmy bohaterstwo.

Czy wiadomo, jak duża część społeczeństwa 50 lat temu zgadzała się z państwowym przekazem?

- Trudno jest mówić o liczbach. W całym kraju odbywały się wiece antysyjonistyczne, oczywiście reżyserowane. Wiadomo jednak, że podczas takich wieców w zakładach pracy często głosowano nad wyrzucaniem ludzi z pracy i bardzo rzadko się temu przeciwstawiano. Trudno mówić, ile osób rzeczywiście kibicowało tej antysemickiej nagonce, ale na pewno niewielu stawało w obronie atakowanych ludzi. Mamy też dowody na to, że propaganda marcowa spotkała się z entuzjastycznym odzewem części społeczeństwa.

Spłynęła masa listów do redakcji, telewizji czy Komitetu Centralnego. To korespondencja pełna antysemityzmu, stwierdzeń, że należy oczyścić kraj z Żydów, którzy są uprzywilejowaną kastą, elitą, bandą pasożytów która nas obsiadła. Autorzy anonimów wprost pisali, że trzeba dokończyć to, co Niemcy zaczęli.

Ówczesne anonimowe listy możemy zapewne porównać do dzisiejszych anonimowych komentarzy. Tutaj antysemityzm w ostatnich dniach mocno wezbrał.

- Jeśli chodzi o odzew w sferze internetowej, nie mam tu na myśli publicystyki, to mamy na pewno do czynienia z uwolnieniem fali antysemickich resentymentów. Tezy, którymi posługują się politycy i sympatyzujący z nimi publicyści we wzmocnionej postaci wracają w wypowiedziach zwykłych Polaków.

Antysemickie stereotypy wyciągają chociażby publicyści takich pism jak „Gazeta Polska” czy „Sieci prawdy”. Mówię tu chociażby o pojęciu „żydokomuna”, które funkcjonowało przed wojną i teraz wraca w wielkim stylu w formie różnych spiskowych teorii.

Jedną z nich jest teza, jakoby lewica izraelska, będąca żydokomuną przechowaną z czasów ZSRR, mocno nas teraz atakowała. Kompletny nonsens, bo ten konflikt ma zupełnie inny charakter. To polska prawica walczy z izraelską prawicą. Likud podobnie jak PiS traktuje sferę polityki tożsamościowej szalenie poważnie, jednocześnie jest to dla niej narzędzie do pozyskiwania wyborców. Z kolei niedawno na portalu „Gazety Polskiej” czytałem artykuł, którego autor stwierdza, że „warto zadać sobie pytanie, jakiego pochodzenia był Lenin”. To jest dokładne wskrzeszenie przedwojennego mitu żydokomuny.

A „parchy” Rafała Ziemkiewicza i żarty Marcina Wolskiego z tego, że Żydzi obsługiwali piece krematoryjne? Czy takie wypowiedzi pojawiały się także 50 lat temu?

- Nie było czegoś takiego. Choć propaganda podczas tamtych wydarzeń pozwalała sobie na więcej niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej, pewnych rzeczy po prostu nie można było mówić.

Parch” nie przeszedłby z powodu cenzury, mówiło się raczej o hucpie żydowskiej, najczęściej antysemityzm chowany był za słowem „syjoniści”, co miało sugerować że walczymy z określonym poglądem politycznym, a nie z narodem żydowskim jako takim.

Mimo skrajnie antysemickiej propagandy, dbano o pewne pozory. Dzisiaj ta nienawiść jest żywiołowa i ekspansywna, bo każdy może ją przekazać przez Facebooka czy Twittera. No i oczywiście trzeba pamiętać, że w 68’ r. ta propaganda stanowiła uzasadnienie wielkiej czystki żydowskiej. Dzisiaj nie ma czystki antysemickiej. I wciąż mam nadzieje, że nie będzie.

W związku z kryzysem dyplomatycznym atakowani są przede wszystkim Żydzi za granicą. Czy zauważył pan sytuacje, kiedy uderza się osoby mieszkające w Polsce?

- Jeszcze parę dni temu, wydawało mi się, że takie wyskoki są incydentalne. Niestety, sytuacja zmienia się dynamicznie, a każdy dzień przynosi coraz to straszniejsze artykuły i wypowiedzi.

Wraca wątek „resortowych dzieci”, czyli wytykania opozycyjnym dziennikarzom i politykom rodzinnych powiązań. Znów jak w 1968 r. okazuje się, że to „dzieci Żydów” spiskują przeciw Polsce i szkalują ojczyznę. Poniedziałkowa demonstracja narodowców pod pałacem prezydenckim niewiele różniła się od „antysyjonistycznych” wieców z Marca.

Z kolei lubelska TVP wyemitowała program publicystyczny, w którym atakowano muzealników z Majdanka i Auschwitz za eksponowanie żydowskiego cierpienia i rzekome ukrywanie niemieckich zbrodni. Wojewoda lubelski – urzędnik państwowy! – atakował „polskojęzyczną Gazetę Wyborczą”, a przedstawicielka Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar zastanawiała się, czy pracownicy Muzeum Auschwitz są Polakami. Boję się, że narracja będzie z dnia na dzień stawała się coraz bardziej radykalna.

Ktoś mógłby powiedzieć: no dobrze, ale jak w takim razie można krytykować politykę Izraela, skoro zaraz mnie nazwą antysemitą?

- Problem polega na tym, że według mnie odwołania do polityki historycznej w ogóle nie powinny pojawiać się w dyskusjach dotyczących budowania relacji z innymi krajami. Próba układania stosunków międzynarodowych poprzez odwoływanie się do racji historycznych jest błędna i ta symboliczna wojna z Izraelem jest najlepszym tego przykładem. Zdecydowanie bardziej pożyteczny jest spokojny krytyczny namysł nad własną historią niż krytyka polityki historycznej innego kraju. Próba ujednolicenia pamięci historycznej administracyjnymi środkami to droga donikąd.

