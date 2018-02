Przed nami bardzo zimna noc. Wydano ostrzeżenia. Miejscowo będzie nawet 18 stopni poniżej zera

marcin.73 godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Pomyśleć, że jeszcze kilkanaście lat temu temperatury poniżej -20 st.C utrzymywały się nawet przez ponad tydzień. W dzień było trochę cieplej tak -12 do -15 st.C. Pamiętam rok 1988, połowa grudnia, w górach: dzień -18, w nocy - 26 st.C. Faktycznie wychodząc wieczorem na dwór miałem problem z oddychaniem, bo mnie kaszel napadał, ale nie wiem, na ile było to spowodowane mrozem, a na ile smogiem. Do tego prawie metr śniegu. To były czasy... A teraz ostrzeżenie, bo jest - 10...