Narodowcy przed Pałacem Prezydenckim: Zdejmij jarmułkę, podpisz ustawę. Obok Obywatele RP

- Atakują naród, który niósł im pomoc w czasie wojny; który przez setki lat gościł ich na swojej ziemi - mówił o Żydach Robert Winnicki na demonstracji przed Pałacem Prezydenckim. Środowiska narodowe, których manifestacja przed ambasada Izraela została zablokowana, protestowały dziś na Krakowskim Przedmieściu. Policja rozdzielała ich od kontrmanifestacji Obywateli RP.

- Jednym z powodów tego międzynarodowego, żydowskiego kłamstwa, są pieniądze. Setki milionów dolarów, które środowiska żydowskie chcą uzyskać od polskich. Chcą zagrabienia polskiego mienia - mówił Winnicki. - Środowiska żydowskie chcą okraść Polskę i Polaków. I dlatego ta kampania zniesławiająca. Dlatego musimy się bronić - stwierdził.

- Dlatego musimy przejść do kontrataku. Musimy mówić o tym, że byli żydowscy współpracownicy Niemców. Tak samo, jak byli zdegenerowani Polacy, nieliczni ale byli, tak samo byli Żydzi, którzy współpracowali przy mordowaniu własnych rodaków - powiedział poseł. Zapowiedział, że przypomni o" żydowskich zbrodniach na Polakach" i "żydokomunie", która "tutaj przed pałacem tez podnosi łeb".

Winnicki nazwał "hańbą" to, że polski Episkopat "od 9 dni milczy", a "organizuje dniu islamu i judaizmu". - Jako katolicy oczekujemy potępienia ataku na Polskę - stwierdził. - Jutro ruszamy z kampanią przypomnienia o żydowskich zbrodniach w Polsce po roku 1945 - zapowiedział poseł Winnicki.

- Kobiety przeciw faszyzmowi! Nie ma zgody na antysemityzm! Faszyści, przecz z naszych ulic - skandowała w tym czasie manifestacja Obywateli RP. Pojawiły się tez ostrzejsze hasała. Jak podaje wp.pl, skandowano m.in. "Narodowcy, szmalcownicy, wyp***ć ze stolicy".

"Zdejmij jarmułkę, podpisz ustawę"

- Chcemy, aby prezydent pokazał, ze jest Polakiem i podpisał ustawę. Prezydent przeprasza za wymyślony pogrom kielecki i pali świece chanukowe, a boi się podpisać ustawy - mówił inny z liderów demonstracji narodowców. - Apelujemy, aby wszystkim piątym kolumnom, jak środowisko żydowskie, odebrać pieniądze - wzywał. - W grudniu dali 100 milionów na żydowski cmentarz. Jak to jest, że państwo Polskie broni interesów żydowskich i zabrania Polakom i narodowcom demonstrować przed ambasada Izraela. Niektórzy się śmieją, że zbudowali nowe getto w Warszawie - mówił mężczyzna.

- Moja córka musi się uczyć, jak to Polacy mordowali żydów w Jedwabnem. Czy to nie skandal - mówił przedstawiciel ONR. W przytoczonym przez niego oświadczeniu ONR pojawiło się wezwanie do ekshumacji i "wyjaśnienia do końca" zbrodni w Jedwabnem.

- Dowiadujemy się z naszych źródeł partii rządzącej, że to właśnie dzięki nam, naszym protestom, tak szybko przepchnęli ustawę o IPN przez Senat - mówił Witold Tumanowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. - Apelujemy do prezydenta o jak najszybsze podpisanie ustawy - stwierdził.

- Zdejmij jarmułkę, podpisz ustawę - brzmiał napis na transparencie, który trzymali uczestnicy demonstracji. - Prezydencie podpisz! Dosyć żydowskich kłamstw! Nie przepraszam za Jedwabne! Znajdzie się kij na lewacki ryj - skandowali narodowcy. - Koniec wesela, wracajcie do Izraela - śpiewali.

Jeden z organizatorów zapowiedział, że są gotowi do kolejnych protestów, także przed ambasadą Izraela.