"Zimno? A to nie koniec. Nawiedzi nas arktyczny chłód [POGODA]"

Zmianę pogody zafunduje nam powietrze płynące z północy, a konkretnie znad Arktyki.

Pogoda na poniedziałek

Dzisiejszy dzień przyniesie nam liczne zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Należy uważać na północy kraju, a zwłaszcza nad morzem, gdzie można się spodziewać porywistego, północnego wiatru, który może wywołać zawieje śnieżne.

Synoptycy ostrzegają również przed ciśnieniem, które w południe osiągnie 1013 hPa, przez co niektóre osoby mogą się gorzej poczuć.

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej możemy spodziewać się minimalnej temperatury od -5 st. C na północnym wschodzie, a maksymalnej do 1 st. C na północnym zachodzie. Przygotujcie się również na przelotne opady śniegu, które mogą uprzykrzyć życie kierowcom w północno-wschodniej części kraju.

W nocy zachmurzenie będzie bardzo duże. Niestety na południu kraju widoczność może spaść nawet do 200 metrów, co może spowodować duże niebezpieczeństwo na drodze. Temperatura od -11 st. C do -6 st. C. Najzimniej będzie w rejonach podgórskich, w których możemy spodziewać się -13 st. C.

Pogoda na najbliższe dni

To jednak nie koniec, ponieważ w najbliższych dniach możemy spodziewać się jeszcze większych zachmurzeń na terenie Polski. Zima nas jeszcze nie pożegnała. Co więcej, nic nie zapowiada ocieplenia w ciągu najbliższego czasu.

