Rydzyk o zakazie hodowli zwierząt na futra: "Równocześnie zabija się dzieci. To są katolicy?"

glencok 3 godziny temu Oceniono 36 razy 24

Tu o cierpienie żywych istot chodzi, a ty o tym kto przejmie interes futrzarski? Jak ktoś męczy żywą istotę która czuje ból, a nie rozumie ludzkiego sadyzmu to nie zasługuje żeby go ukarać zgodnie z prawem? ty facet jesteś księdzem? Chyba to przebranie w internecie kupiłeś.