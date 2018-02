Kolenda-Zaleska bez ogródek o mediach publicznych. Zapowiada: "Nie damy się wziąć na smycz"

tilow3 3 godziny temu Oceniono 12 razy 10

Jak znaleźć receptę na tę narrację, w której dwa obozy wzajemnie obarczają siebie kłamstwami. Dla mnie oczywiste wydaje się to, że brak zaproszenia do TK dla mediów niepublicznych, to oznaka braku zaufania do nich. Z kolei media publiczne, oficjalnie wspierające władze, z silną ideologią, której jedynym przekazem jest to, że opozycja to złodzieje, mają jedno zadanie, utrzymać w suwerenie przekonanie, że PiS to jedyny ratunek dla Polski. Żaden dziennikarz myślący odrębnie od linii partii PiS, nie znajdzie zatrudnienia w państwowych mediach. I nie ma żadnych odstępstw od obranej drogi. Co czyni druga strona? trzyma się poprawności politycznej. Wali w jednych i drugich jednako, a do Polaków gubiących się w przekazach, dociera jedno - skoro i pisowskie i inne media walą w opozycję, to musi być tam naprawdę źle. A nawet jeśli uda się z czymś wyskoczyć, to zaraz podnoszą się głosy, że to "kwik trzody chlewnej, która utraciła koryto". Czas sprawił, że wszystkie decyzje pisowców, łamiące prawo, zostały suwerenowi oswojone. Lament, że Polska przestaje być krajem demokratycznym, że stajemy się bananową republiką, staje się coraz słabszy. Hitler w 1933 r. zaczął od ograniczenia swobód dziennikarskich. Oponenci mówili - " zamknie kilka tytułów, no ale nie odważy się na więcej". Póki co, o działaniach PiS niemal codziennie mówi się, że gorzej już być nie może, a okazuje się, że jednak.....