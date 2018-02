Setki wadliwych szczepionek. Zamiast wyrzucić do kosza, podano je pacjentom. Lekarze wiedzieli

Dziennikarze „Dziennika Gazety Prawnej” powołują się na kontrole przeprowadzone w ostatnich miesiącach przez inspektorów farmaceutycznych, którzy sprawdzili, w jakim stanie jest sprzęt chłodniczy w aptekach i przychodniach w ich regionach. Efekty kontroli są zatrważające.

Przynajmniej 300 pacjentów dostało wadliwe szczepionki

Okazało się, że tysiące szczepionek nadaje się do kosza, bo nie były przechowywane w odpowiednich temperaturach. Ponadto, zdaniem dziennikarzy istnieją dowody na to, że lekarze szczepili pacjentów wiedząc, że szczepionki się do tego nie nadają. „To narażenie dzieci na poważne choroby” - alarmuje „DGP”. Zdaniem dziennikarzy, wadliwe szczepionki podano przynajmniej 300 pacjentom (tyle przypadków na razie udało się udokumentować), a może ich być znacznie więcej. Podawano je z oszczędności lub niewiedzy - twierdzi dziennik.

Takie sytuacje miały miejsce m.in. w 10 placówkach w Gorzowie Wielkopolskim. Największy problem dotyczy właśnie województwa lubuskiego - alarmuje „DGP”. I dodaje, że w środowisku lekarskim od lat ten proceder miał być tajemnicą poliszynela. Lekarze nie mówili o takich przypadkach głośno, by nie wspierać ruchów antyszczepionkowych.

24 godziny poza lodówką

Jak informuje "DGP", wśród preparatów, które powinny zostać zniszczone, a które podano pacjentom, są m.in.: Euvax B, Engerix B, Bexsero, Clodivac, Boostrix, Typhim VI, Verorab. Są to szczepionki m.in. przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, meningokokom, pneumokokom, gruźlicy, tężcowi, wściekliźnie czy ospie wietrznej. Niektóre szczepionki miały przebywać w temperaturze 20 stopni Celsjusza nawet przez 24 godziny.

Podanie szczepionek, które były źle przechowywane, może spowodować, że nie będą one spełniały swojej funkcji, czyli nie będą chroniły przed konkretną chorobą. Takie preparaty mogą powodować też liczne objawy niepożądane, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Lubuski sanepid zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury.