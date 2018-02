Nastolatek kierował seatem, wypadł z drogi i dachował. Nie przeżył

szamsziadad44 5 godzin temu Oceniono 24 razy 22

Dzisiaj, rano na spacerze z psem, widziałem takiego jednego bęcwała zarzucającego dupskiem na osiedlowej drodze. Oczywiście w starym BMW serii 5 i oczywiście z ledowym gówienkiem za 10 zł komplet zamiast świateł. W sumie to nawet nie wiem, czy on to robił specjalnie, czy niekontrolowanie, bo dość paradnie to wyglądało. W każdym razie "drift" zakończył się na żywopłocie oddzielającym drogę od chodnika... Mam nadzieję, że jebnięcie w krawężnik skutecznie unieruchomiło rydwan tego bęcwała.