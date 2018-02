Żona Tomasza Mackiewicza broni siebie i dzieci przed hejtem. Prosi: przestańcie opluwać

kinga39-651 8 godzin temu Oceniono 34 razy 18

Nie ma mojej zgody na to.

Pani Solska i jej cwana siostra Małgorzata postanowiły ugrać na tej tragedii kasę dla siebie.

Prawda jest taka:

1. że Tomek Mackiewicz od wielu lat mieszkał w Irlandii z kobieta i jej dzieckiem, która teraz cicho łka po stracie swojego wieloletniego partnera.

2. "Szoł" siostry pani Solskiej we wszystkich możliwych mediach (w tym na forach internetowych również) sprawił, że ludzie zaczęli wpłacać na AKCJĘ RATUNKOWĄ DLA MACKIEWICZA na Nanga Parbat.

3. W momencie, gdy Rząd Polski postanowił uregulować koszty związane z ratowaniem himalaisty - pani Solska - jedynie matka dwójki z czworo dzieci Mackiewicza (notabene Tomek Mackiewicz nawet alimentów na te dzieci nie płacił i pewnie jedyne co mógł im zaproponować to wakacje u siebie w Irlandii). No więc wspomniana p. Solska i jej siostra postanowiły ogromną (ponad milion) kwotę pieniędzy, przeznaczoną na ratowanie Mackiewicza po prostu sobie przywłaszczyć!. Teraz kilka osób z tej rodziny nic innego nie robi tylko odpowiada na posty w necie i już liczy na co pieniądze przeznaczą.

4. Powtarzam: pieniądze podczas tych spontanicznych zbiórek, kiedy nie było pewne, jak zachowa się nasz Rząd nie miały zabezpieczyć dzieci Tomka tylko zapewnić ratowanie jego życia. Czy rodzina Maćka Berbeki (żona, dzieci) dostały choćby złotówkę? a partnerka Tomka Kowalskiego ? a może była z Tomkiem w ciąży na przykład?

5. Pamiętajmy jeszcze o jednym istotnym szczególe: Maciej Berbeka i Tomek Kowalski zdobywali Broad Peak w profesjonalną, świetnie przygotowaną POLSKĄ wyprawę. Mackiewicz owszem był dobrym człowiekiem, ale totalnie nieodpowiedzialnym za siebie, swoje życie , rodzinę, swoje dzieci swoją firmę, ktorą rozwalił.. Ot taki niebieski wolny ptak, który postanowił paru osobom z branży himalajskiej udowodnić, że zdobędzie Nangę.

6. Namówił Eli Revol, bo nikt nie chciał z nim tego prywatnego projektu zrealizować. Eli też nie miała żadnych propozycji w tym środowisku, bo wszyscy pamiętają, że juz kiedyś partnera zostawiła w Himalajach. Eli mogła znacząco sfinansować to wyjście na Nangę. Pomimo, że jest egoistyczną wspinaczką i mam dużo wątpliwości jak było naprawdę na Nandze.

Reasumując:

skoro RP postanowiła zapłacić za akcję ratunkową, na którą ludzie wpłacali pieniądze na prywatne konta p. Solskiej i jej siostry to powinny zostać w całości przeznaczone na szczytny cel. Ratowanie życia polskich himalaistów, lub śmiertelnie chorych dzieci, które nie mają wyboru. Mackiewicz wybór miał: mógł nie jechać na tę wyprawę aby udowodnić coś sobie i innym himalaistom, którzy najprawdopodobniej nie traktowali go poważnie i mógł się czuć upokorzony w środowisku. Zamiast wchodzić na Nangę może lepiej by zrobił gdyby kupił dzieciom buty i czekoladę na święta.

7. Reasumując: